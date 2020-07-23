الملك سلمان يخضع لعملية استئصال المرارة وسيمضي وقتا في المستشفى

خضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة وسيمضي وقتا في مستشفى في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت - ولله الحمد - بالنجاح".

وبحسب الوكالة فإن العاهل السعودي "سيمضي (..) بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

وكان العاهل السعودي دخل المستشفى الإثنين لإجراء فحوصات بسبب التهاب في المرارة.

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك البالغ من العمر 84 عاما.

ومنذ تسلّمه الحكم في 2015 بعد وفاة أخيه الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز (90 عاما)، أطلقت المملكة سلسلة اصلاحات اقتصادية طموحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، بالإضافة إلى منح المزيد من الحقوق إلى النساء، ولكنها تبنّت سياسة خارجية حازمة ودخلت حرب اليمن على رأس تحالف عسكري.

كما فتح العاهل باب السلطة أمام جيل شاب من أسرة آل سعود لتولي الحكم، فأقدم على تغيير هام في الخلافة، مع سطوع نجم ابنه محمد الذي عيّنه وزيرا للدفاع في عام 2015 عندما كان يبلغ من العمر 30 عاما، ولاحقا في منصب ولي العهد.

وفي 2017، نفت المملكة أن يكون الملك على وشك التنازل عن الحكم لصالح نجله الشاب الذي يُنظر إليه على نطاق واسع أنّه الحاكم الفعلي للبلاد.