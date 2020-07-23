مالك مارسيليا يجدد رفضه بيع النادي للتونسي - الفرنسي العجرودي

جدّد الثري الأميركي فرانك ماكورت مالك نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، رفضه وبشكل رسمي التفاوض مع رجل الأعمال التونسي-الفرنسي محمد العجرودي لشراء النادي، بحسب مراسلة اطّلعت وكالة فرانس برس عليها الخميس.

وكان ماكورت قد كرر مرارا عبر التصريحات والبيانات الصحافية، أن النادي الفرنسي الجنوبي ليس للبيع، لكنه أبلغ العجرودي هذا القرار بشكل رسمي عبر محاميه.

وجاء في الرسالة التي وجهها المحامي أوليفيه دو فيلموران "رسميا وبشكل نهائي، جواب الموكل: النادي ليس للبيع، والسيد ماكورت لا يرغب في الدخول في مباحثات مع موكليك".

وكررت إدارة مرسيليا من خلال رئيس النادي جاك-هنري إيرود وبيانات المالك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أن النادي ليس للبيع، وأن أي مفاوضات مع رجل الأعمال التونسي-الفرنسي لم تتم. لكنها المرة الأولى يتم فيها توجيه رسالة رسمية بالرفض.

والمراسلة التي اطلعت فرانس برس عليها، هي رد فيلموران (من مكتب المحاماة سوليفان وكرومويل) على بنك الاستثمار فينغايت، الذي كلفه العجرودي بشراء مرسيليا.

وكان البنك قد اتصل مؤخرا رسميا بماكورت لبدء المفاوضات.

وسبق للعجرودي، شريك المدير السابق لنادي تولون للركبي مراد بوجلال، أن أفاد عن وجود مفاوضات للاستحواذ على نادي المدينة الفرنسية الجنوبية، في ظل تقارير عن دور فيه لمستثمرين سعوديين.