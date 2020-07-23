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فرنسا

شاهد: طفلان يقفزان من الطابق الثالث بعد اشتعال النيران وينجوان بأعجوبة في فرنسا

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بقلم:  يورونيوز
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طفلان يقفزان من الطابق الثالث هربا من ألسنة اللهب
طفلان يقفزان من الطابق الثالث هربا من ألسنة اللهب   -   حقوق النشر  Frame from AP Video / Souhalia Saidi
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نجا شقيقان في 10 و3 من العمر في غرونوبل الفرنسية من موت محقق حين اشتعلت النيران في منزلهما، حيث قام الأخ الأكبر بإلقاء أخيه الصغير من الطابق الثالث لتتلقاه مجموعة من أبناء الحي.

الواقعة التي حدثت بحي فيل ناف في غرونوبل جنوب شرق فرنسا، لقيت صدى كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول فيديو يوثق الحادثة.

ومن خلال الصور الملتقطة يظهر كيف تكاثف جيران الحي من أجل مساعدة الطفلين اللذان كانا لوحدهما في المنزل بدل انتظار فرق الإطفاء.

وأصيب أحد أبناء الحي بكسور على مستوى اليد من قوة الصدمة بعدما التقط بيديه أحد الطفلين من ارتفاع 15 مترا، فيما لم يصب الطفلين بأي حروق أو جروح خلال سقوطهما.

وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسة الحادث فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن والدي الطفلين سيتم متابعتهما بتهمة الإهمال.

وأشاد مغردون بشجاعة الجيران الذين لم يتفانوا في انقاذ الطفلين، من بينهم وزيرة العائلة والطفل لورينس روسينيول التي قالت "قصة تنتهي بشكل جيد، جيران شجعان...".