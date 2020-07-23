شاهد: العراق يستأنف الرحلات السياحية بعد أشهر من إغلاق كورونا

استأنف العراق الخميس الرحلات الجوية السياحية في معظم مطاراته، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب وباء كوفيد-19 الذي وصل إلى ذروته في البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسياً لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.

وأقلعت صباح اليوم طائرات عدة من مطار بغداد الدولي إلى لبنان وتركيا، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة "فرانس برس" في المكان. وكان الموظفون الذي يضعون كمامات وقفازات يطالبون الركاب بإظهار نتائح اختبار كوفيد-19 التي يجب أن تثبت خلوهم من الفيروس للتمكن من السفر.

هذا وأعاد مطارا البصرة والنجف في جنوب البلاد فتح أبوابهما الخميس أيضاً، فيما مددت أربيل والسليمانية الإغلاق حتى الأول من آب/أغسطس، بحسب ما أشارت سلطات إقليم كردستان.

وسبق للسلطات العراقية أن باشرت بتخفيف إجراءات الحظر الشامل، رغم تواصل ارتفاع أعداد الإصابات، التي لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف وفية.

وقلص العراق ساعات الحظر، ليبدأ من الساعة التاسعة والنصف مساء (18.30 ت غ) وحتى السادسة صباحاً (03.00 ت غ)، وقرر أن يعيد فرض الحظر الشامل خلال عيد الأضحى، ليعود ويرفعه كاملاً بعد العيد.

وفتحت المراكز التجارية أبوابها أيضاً، مع تواصل إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حالياً بالاعتماد على خدمة التوصيل لزبائنها.

ويعتبر العديد من الأطباء أن عودة الحياة إلى طبيعتها في العراق أمر سابق لأوانه، مع ازدياد أعداد المصابين بالفيروس القاتل في البلاد يوميا.