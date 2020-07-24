السلطات السعودية تكشف ملابسات فيديو لشخص في زي عسكري يركب جملا في شوارع مكة

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية تفاعلا كبيرا. يظهر في المقطع المصور رجل بزي عسكري يركب جملا ويتجول في شوارع مكة.

وعلق مغردون في تويتر على الفيديو بشكل ساخر، فيما عبر آخرون عن استغرابهم من إقدام "رجل أمن" بفعل مماثل.

كما تظهر لقطات لفيديوهات آخرى قيام الرجل بالتجول في شوارع مكتظة وسط استغراب المارة.

وفور انتشار الفيديو علقت إمارة مكة على الحادثة وذكرت على حسابها الرسمي على تويتر "... باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية.. تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية".