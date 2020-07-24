الولايات المتحدة تتهم روسيا بإطلاق سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء

اعتبرت روسيا الجمعة أن اتهامات الولايات المتحدة وبريطانيا لها باختبار سلاح يمكن استخدامه لتدمير أقمار صناعية في الفضاء مجرّد "هجمات دعائية".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ندعو زملاءنا الأميركيين والبريطانيين لالتزام المهنية عوض شن هجمات إعلامية دعائية، فلنجلس على طاولة الحوار"، وشددت على أن الاختبار مطابق للمعايير الدولية.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بتجربة إطلاق سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء، محذرة من أن التهديد ضد الأنظمة الأمريكية "حقيقي وخطير ومتزايد".

وأكّدت قيادة الفضاء الأمريكية إن لديها "أدلة" على أن موسكو "أجرت اختبارًا غير مدمر لسلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء" في 15 تموز/يوليو.

وأوضحت القيادة في بيان صدر الخميس "اختبار الأسبوع الماضي هو مثال آخر على أن التهديدات التي تتعرض لها أنظمة الفضاء الأمريكية والحليفة حقيقية وخطيرة ومتزايدة".

وشدّد المفاوض الأمريكي بخصوص نزع السلاح النووي مارشال بيلينغسلي "بوضوح هذا غير مقبول"، مضيفًا أنها ستكون "قضية رئيسية" ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل في فيينا، حيث يجري محادثات بشأن خليفة معاهدة ستارت الجديدة.

وتغطي المعاهدة الرؤوس النووية للولايات المتحدة وروسيا، القوتين العظميين في حقبة الحرب الباردة.

وسرعان ما علق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الاتهامات الأمريكية، قائلا إن روسيا تدعم "نزع السلاح الكامل للفضاء وعدم وضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء".

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية، إنه خلال الاختبار الروسي أدخل قمر اصطناعي روسيا يدعى كوزموس 2543 جسمًا في المدار.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية، إن كوزموس 2543 تم نشره بواسطة قمر اصطناعي آخر يدعى كوزموس 2542، أطلقه الجيش الروسي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ القمر الاصطناعي يهدف إلى "مراقبة حالة الأقمار الاصطناعية الروسية"، لكن صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الحكومية اليومية، قالت إنّ القمر لديه القدرة على "الحصول على معلومات من الأقمار الاصطناعية الأخرى".

وقال رئيس قيادة الفضاء الأمريكية الجنرال جاي ريموند، إنّ النظام الروسي الأخير هو نفس النظام الذي عبرت قيادة الفضاء عن مخاوف بشأنه في وقت سابق من هذا العام، عندما تحرك بالقرب من قمر اصطناعي تابع للحكومة الأمريكية.

وذكر ريموند في بيان "هذا دليل آخر على جهود روسيا المستمرة لتطوير واختبار أنظمة فضائية، ويتفق مع العقيدة العسكرية المنشورة للكرملين لاستخدام أسلحة تعرض أقمار الولايات المتحدة والحلفاء للخطر".

وأوردت قيادة الفضاء في بيانها، أن هذا هو أحدث مثال على تصرف الأقمار الاصطناعية الروسية بطريقة "لا تتفق مع مهمتها المعلنة".

بدوره، قال كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح "يسلط هذا الحدث الضوء على دعوة روسيا المنافقة للحد من التسلح في الفضاء الخارجي".

ويأتي البيان الأمريكي فيما أطلقت الصين مهمة إلى المريخ الخميس، وهي تتزامن مع مهمة أمريكية مماثلة حيث تنقل قوى الأرض منافستها إلى الفضاء البعيد.