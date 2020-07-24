في فلوريدا.. طٌلب منه ارتداء الكمامة فأشهر السلاح بوجههم

أوقف مقيم في ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما شهر مسدسا في وجه رجل طلب منه وضع الكمامة في متجر في بالم بيتش على ما ذكرت الشرطة.

وكان فينسنت سكافيتا البالغ من العمر 28 عاما يتبضع في متجر "وولمارت" عندما طلب منه زبون آخر وضع الكمامة للحماية من فيروس كورونا الجديد.

فلم يرق الأمر له ورفض الإذعان وتلاسن مع الزبون الآخر وأخرج مسدسا أشهره في وجهه.

وأوقف بعد ذلك بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل وإشهار سلاح بطريقة غير مناسبة، على ما قال مكتب شريف بالم بيتش الذي كشف عن الحادث عبر "تويتر".

وغرد مكتب الشريف كاتبا "أهلا بك في سجن منطقة بالم بيتش، ليكون ذلك بمثابة درس لك".

وتطلب متاجر "وولمارت" منذ 20 تموز/يوليو من كل زبائنها وضع الكمامة.

لكن الكثير من الأمريكيين يتحفظون على ذلك فيما رفض الرئيس دونالد ترامب على مدى أشهر التشجيع على وضع الكمامة متحججا بالجرية الفردية.

إلا أن ترامب عدل أخيرا موقفه. وظهر واضعا كمامة للمرة الأولى في 11 تموز/يوليو. وقال الاثنين أن وضعها "عمل وطني" ناشرا صورة له مع كمامة عبر تويتر