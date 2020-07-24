ألمانيا تخطط لوضع نقاط اختبار للكشف عن فيروس كورونا في مطاراتها

تخطط السلطات الألمانية لتخصيص نقاط اختبار صحية في المطارات لحث المسافرين القادمين من بلدان مصنفة "عالية الخطورة" على إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

كما ستتم إتاحة خيار الفحص في أماكن أخرى مجاناً خلال ثلاثة أيام من الوصول إلى الأراضي الألمانية.

القرار اتخذ من قبل وزراء صحة ولايات ألمانيا الستة عشرة وجاء وسط تصاعد المخاوف بشأن عودة الفيروس للانتشار بصورة كبيرة مع عودة المصطافين من إجازاتهم، إضافة إلى مخاوف أخرى تتعلق باحتمالات عدم التزام جميع العائدين من الدول "عالية الخطورة" بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وقال مسؤولة الصحة في حكومة ولاية برلين ديليك كالايشي: "في النهاية نريد أن نطلب من جميع العائدين إلى ألمانيا إجراء الاختبار".

وأضافت أن السلطات تنوي إعادة العمل بـ"بطاقات الوصول" للوافدين عن طريق الجو وكذلك للوافدين عن طريق السفن أو القطارات أو الحافلات عبر الحدود. والهدف من هذا الإجراء هو القيام بفحوصات فورية للوافدين لضمان التزام القادمين من مناطق "عالية الخطورة" بالقواعد.