إسرائيل تقول إنها ضربت أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم عند حدودها

أعلنت إسرائيل مساء الجمعة أنها ضربت أهدافا عسكرية في الجنوب السوري ردا على إطلاق نار من سوريا في وقت سابق من اليوم نفسه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، وذلك ردًا على اطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم".

وأضاف "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى وقوع هجوم اسنهدف نقاطاً في منطقة القنيطرة.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري قوله "إن العدو الإسرائيلي اعتدى قبيل منتصف الليلة على ثلاث نقاط في الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة ما أسفر عن إصابتين طفيفتين واندلاع حرائق في الأحراج".

وأضاف المصدر إن الاعتداء “أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة واندلاع بعض الحرائق في الأحراج”.