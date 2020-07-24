شاهد: فحص للكشف عن كورونا في 30 ثانية عن طريق رائحة النفس

تعمل شركة إسرائيلية على تطوير اختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا بالاعتماد على رائحة الزفير عن طريق الأنف.

ويعطي هذا الاختبار نتائج في غضون 30 ثانية ليكون أداة دفاع أساسية متواجدة في الخطوط الأمامية لمعرفة المصابين ومكافحة مرض كوفيد_19.

وقالت شركة "نانوسنت" الإسرائيلية المسؤولة عن هذا الاختبار وقامت بتطويره وتجربته على مئات الأشخاص، إنه حقق نتائج تبلغ دقتها 85٪ ومن الممكن أن يحصل على موافقة الجهات المعنية في غضون أشهر.

وبحسب أورين غافرييلي، الرئيس التنفيذي لشركة "نانو سنت"، إن فحص التنفس الصناعي ليس مصمما ليحيل محل الفحوصات المخبرية، ولكنه بمثابة أداة فحص جماعية يمكن أن تمنح "الثقة للعودة الى العمل والتصرّف بشكل عادي".

ومنذ سنوات عدة، تعمل "نانوسنت" الشركة المتخصصة في تقنية الكشف السريع، بما في ذلك التقنيات المستخدمة لأهداف طبية.

ويشير غافرييلي إلى أن الفكرة نشأت أثناء تواجده في الولايات المتحدة مطلع العام، عندما شعر أن الخبرة التي تتمتع بها شركته يمكن أن تساهم في مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي كان منتشرا في آسيا آنذاك، وكان يتمدّد إلى دول الغرب. وأضاف "قلنا إننا سنستثمر أسبوعا واحدا لنرى ماذا يحدث، لكن هذا الأسبوع لم ينته منذ ذلك الوقت".

آلية العمل

وقبل إجراء هذا الاختبار، يتوجب على الشخص الإجابة على عدد من الأسئلة القصيرة عبر الهاتف المحمول، تتعلق بعوارض فيروس كورونا.

ومن ثم، يقوم الشخص باستنشاق الأكسجين ويكتم نفسه ويغلق أحد فتحتي أنفه قبل الزفير من الفتحة الأخرى في أنبوب موضوع في كيس صغير يطلق عليه إسم "مصيدة الهواء".

ويوصل الأنبوب لاحقا بجهاز "قراءة الرائحة" (سنت ريدر)، وهو عبارة عن جهاز صغير مستطيل الشكل يدور ببطء أثناء سحب الهواء من الكيس.

بعد ثوان، تظهر نتيجة "سلبية" على شاشة الهاتف المحمول الموصول بجهاز الاختبار، وفق ما شاهد فريق "فرانس برس" خلال زيارته الى المكان.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة الواقعة في شمال إسرائيل، إن الباحثين يعملون باستمرار على تحسين تقنية التعرّف على الفيروسات التي تعتمد على "الروائح وتركيبتها".

ويضيف إنه بعد تحليل رائحة التنفس لحوالى ألف مصاب بالفيروس، تمكنت الشركة من تحديد الروائح المرتبطة بالفيروس والقابلة للكشف.

ويتابع "نلتقط نوع الرائحة، نسجلها لدينا وبعدها يمكن أن نكتشف ما إذا كان الشخص مصابا بالفيروس أم لا".

تقنية واعدة جدا

ويقول مدير كلية الصحة العامة في جامعة بن غوريون في بئر السبع ناداف دافيدوفيتش، إن التقنية "تبدو واعدة جدا".

ويضيف في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن إجراء فحوصات بشكل كثيف خلال الجائحة أمر أساسي، مشيرا إلى أن تقنية "نانوسنت" قد تشكّل أداة مفيدة في هذا الإطار في حال حصولها على ترخيص. إلا أنه يشدد على ألا يحل هذا الفحص محل فحص المختبر.

ويرى غافرييلي أنه من الممكن أن يكون هذا الفحص خيارا جيدا على مداخل الحفلات الموسيقية والصالات الرياضية والمستشفيات أو حتى في الطائرات، مشيرا إلى أنه استخدم فعلا في مركز رياضي كبير في أوروبا، في إطار اختباره تجاريا.

ويوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه في حال كانت نتيجة فحص التنفس إيجابية، يجب التوجه فورا إلى المختبر لإجراء الفحص المخبري للكشف عن الفيروس.

ويذكر المدير التنفيذي لـ"نانوسنت"، أن كلفة الفحص لن تتخطى عشرة دولارات، مضيفا هذا ليس سوى "جزء صغير من تكلفة الفحص المخبري".

وكان رئيس وحدة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإسرائيلية دانيال غولد أكد مؤخرا، أن وحدته تعمل أيضا على تكنولوجيا لفحص سريع. كما تعمل الوحدة على مساعدة "نانوسنت"، في تطوير فحص التنفس.

وقال غولد الذي قاد فريق تطوير نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديد"، إن الفحص السريع "سيغير قواعد اللعبة" في التعامل مع الفيروس.

وعادت إسرائيل لتشهد ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات منذ تخفيفها الإجراءات، وسجلت بعض الأيام أكثر من 1000 إصابة، في حين سجلت الثلاثاء 2000 إصابة جديدة.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤوليته عن إعادة تخفيف القيود وفتح الاقتصاد بين أواخر نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، وهي الخطوة التي يرى كثيرون أنها السبب في ارتفاع أعداد الإصابات.

وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو 9 ملايين نسمة حتى صباح الخميس أكثر من 57 ألف إصابة، مع تسجيل 442 حالة وفاة.