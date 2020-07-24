المغرب يحظر إقامة صلاة عيد الأضحى بالمساجد بسبب كوفيد-19

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الجمعة، أن صلاة عيد الأضحى، التي ستقام بعد نحو أسبوع من الآن، لن تقام في المصليات والمساجد.

هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من عدوى وباء كوفيد-19 والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم تأكيد الوزارة في بيانها على عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، سمحت بإقامتها في البيوت.

وقال بيان الوزارة: "تذكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المواطنين والمواطنات أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس 30 تموز/ يوليو، وبالتالي سيكون أول أيام عيد الأضحى الجمعة 31 تموز/ يوليو.

المغرب أعاد فتح مساجده لإقامة الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة، في منتصف تموز/ يوليو الجاري وسط إجراءات وقائية تضمن التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، كذلك توفير المعقمات على أبواب المساجد إضافة إلى قياس درجاتالحرارة والحث على استخدام السجادات الخاصة.