"بسم الله الرحمن الرحيم" أول تغريدة لآيا صوفيا على تويتر

نشر الحساب الرسمي لمسجد آيا صوفيا على تويتر، الخميس أول تغريداته والتي جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم"، وذلك قبل ساعات من إقامة أول صلاة للمسلمين يوم الجمعة بعد قرار تحويل المتحف إلى مسجد.

أعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نشرالتغريدة، مرفقا فيه فيديو للبث الحي لأول صلاة جمعة في المكان فيها

وكتب إردوغان "الجمعة الأولى في جامع آيا صوفيا الكبير الشريف"، وذلك على حسابه الرسكي الناطق باللغة العربية.

ويعتبر آيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في اسطنبول.

ووافق مجلس الدولة أعلى محكمة إدارية في تركيا بطلب من عدة جمعيات على إبطال قرار حكومي يعود للعام 1934 ينص على اعتبار الموقع متحفا. وفور صدور هذا القرار أعلن الرئيس التركي تحويل الكنيسة السابقة إلى مسجد.