شاهد.. زفاف جماعي في بعلبك اللبنانية دون احتفالات بسبب كورونا

لطالما احتضنت آثار بعلبك أعراسا جماعية على مر السنين، إلا أن العرس الجماعي هذا العام اختلف بسبب تفشي فيروس كورونا، والاحتفال اقتصر على العرسان دون المدعوين، مع الالتزام بمسافة تباعد اجتماعي بين كل زوجين، فضلا عن وضع الكمامة.

نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، كانت قد ألغت الحفل الجماعي لهذا العام، والذي دأبت على تنظيمه منذ العام 1999، واقتصر الحفل على التقاط صورة تذكارية لـ 44 زوجا، في قلعة بعلبك.

عامر حاج حسن، وهو منظم هذا الحفل، أكد أن الحفل الجماعي يجلب الفرحة للمنطقة، وبسبب تفشي فيروس كورونا، اقتصر حفل هذا العام على التقاط صور تذكارية، مع الالتزام بالقواعد الصحية.