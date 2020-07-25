العثور على رئيس بلدية في شمال مالي مقتولا بالرصاص

وُجد رئيس بلدية في منطقة تمبكتو شمال مالي مقتولا عقب عشرة أيام من اختطافه من طرف مسلحين، وفق ما أفادت عائلته ومسؤول محلي.

وعثر على جثة عبد الله ألفا، رئيس بلدية غربا-كوارا البالغ ستين عاما، الثلاثاء قرب بلدته، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك إلا السبت لأسباب لم يتم توضيحها.

وقال مسؤول محلي منتخب طلب عدم كشف اسمه لأسباب أمنية إن الجثة "وجدت مصابة بعدة رصاصات". وأكد أحد أعضاء عائلة ألفا المعلومة لوكالة فرانس برس السبت.

وأضاف المسؤول المحلي في تصريحات أكدها وجهاء من المنطقة، أن ألفا "اختطف من منزله في ديري"، وهي بلدية مجاورة لغربا-كوارا، "من طرف مجهولين قبل عشرة أيام".

وأكد أحد أقارب الضحية السبت أن مقتل رئيس البلدية المنتمي إلى "التجمع من أجل مالي" (الحاكم) جاء على خلفية "خلاف سياسي مرتبط بمنصبه كرئيس بلدية".

واختير عبد الله ألفا رئيسا للبلدية في الانتخابات البلدية عام 2016.

ويعيش شمال مالي منذ عدة أعوام في دوامة عنف جهادي، يمتزج بنزاعات أهلية، توسعت إلى وسط البلاد والدول المجاورة.