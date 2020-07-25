هل قام دونالد ترامب بتقويض فرص محاكمة عادلة لمسؤولة هواوي الموقوفة في كندا؟

اتهم محامو مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقويض كل فرص تأمين محاكمة عادلة لموكلتهم في إطار طلب الولايات المتحدة تسلمها.

وفي وثائق قاموا بتسليمها إلى محكمة فانكوفر في نهاية الأسبوع، يرى محامو مينغ أن تصريحات ترامب "سممت الملف"، وكشفوا عن خطتهم الجديدة للدفاع.

وتتهم الولايات المتحدة المسؤولة البالغة من العمر 48 عاما ابنة مؤسس مجموعة هواوي التي تحتل المرتبة الأولى في تجهيزات اتصالات الجيل الخامس (5جي) بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتتهم واشنطن مينغ خصوصا بالكذب على مصرف "اتش اس بي سي" بشأن العلاقة بين "هواوي" و"سكايكوم" وهو فرع كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض المصرف لانتهاك ممكن للعقوبات الأمريكية على طهران.

وقد أوقفت في نهاية 2018 في مطار فانكوفر ما أدى إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين كندا والصين.

ويورد المحامون خصوصا تصريحات للرئيس الأمريكي الذي ألمح في مقابلة بعد أسبوعين على توقيف مينغ، إلى أنه لن يتردد في التدخل لدى القضاء الأمريكي إذا كان ذلك يسمح له بالحصول على اتفاق تجاري أفضل مع الصين.

ورأى القضاء الأمريكي في نهاية مايو-أيار أن إجراءات تسليم مينغ التي تعيش تحت مراقبة قضائية في أحد منازلها الفخمة في فانكوفر، يمكن أن تتواصل.

وخلال جلسة عقدت في يونيو-حزيران، أشار محامو مينغ الكنديون إلى وجود مؤامرة يشارك فيها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (اف بي آي) ضد موكلتهم التي تأتي في المرتبة الثانية بين المسؤولين في المجموعة الصينية.

ويؤكد المحامون أن السلطات الكندية تعمدت تأخير توقيف مينغ خلال توقفها في فانكوفر، ليتاح لها الوقت الكافي للحصول على أدلة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.

ورفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرضوخ لبكين بالتدخل في إجراءات تسليمها من أجل إطلاق سراح كنديين اثنين موقوفين في الصين.

واتهم الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كورفيغ ومواطنه المستشار مايكل سبافور اللذان أوقفا في الصين بعد تسعة أيام فقط من اعتقال مينغ، بالتجسس في منتصف يونيو-حزيران. ويرى الغرب أن توقيفهما هو إلى حد كبير إجراء انتقامي.