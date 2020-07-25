ارتفاع متوسط انتقال عدوى كورونا في فرنسا والسلطات الصحية تحذر وتدعو المواطنين العمل من المنزل

يواصل معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد الارتفاع في فرنسا بشكل مقلق حيث تشير السلطات الصحية إلى أن متوسط عدد الأشخاص الذين ستنتقل لهم العدوى من شخص واحد مصاب بالفيروس ارتفع إلى 1.3 وهو ما يعني أن كل شخص مصاب بكورونا بات قادرا على نقل العدوى لحوالي 1.3 من الأشخاص الآخرين.

وأكدت التقارير الطبية زيادة العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة، والتي وصلت إلى 1.130 حالة يوم الجمعة. وهو ما جعل السلطات الصحية تحذر في بيانها اليومي من تفشي المرض في فرنسا، والذي أودى بحياة 30.192 شخصًا.

وأشارت فرنسا إلى تسجيل نوع من التراخي في التعامل مع الوباء حيث لم يعد الأشخاص يتعاملون بنفس الوتيرة في معركتهم ضدّ الفيروس، كما أن مؤشرات العدوى الآن أصبحت تشبه تلك التي شوهدت في مايو-أيار الماضي عندما كانت فرنسا تخرج من الحجر الصحي الصارم الذي استمر لمدة شهرين.

وقالت السلطات الصحية: "لقد محونا الكثير من التقدم الذي حققناه في الأسابيع الأولى من تخفيف الإغلاق"، في إشارة واضحة على عدم اهتمام المواطن بالتدابير الوقائية بشكل كبير مثلما كان عليه الوضع سابقا، مثل غسل اليدين والتعقيم بشكل مستمر والإلتزام بمسافة التباعد الاجتماعي.

وطالبت السلطات الصحية الجميع بالعودة إلى "الانضباط الجماعي" واحترام تدابير الوقاية الصحية ودعت الكل إلى العمل من المنزل وضرورة خضوع أي شخص إلى الفحص في حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.