شاهد: حسن نصر الله يدعو أنصاره إلى التزام قواعد الحجر الصحي منعا لتفشي كورونا في لبنان

حث زعيم حزب الله حسن نصر الله أنصاره على التقيد بالقواعد التي فرضتها الجهات الرسمية في لبنان، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي رسالة كتبها أثناء تسجيل مقطع فيديو طالب أنصاره بالعمل والصبر والمقاومة، للسيطرة على تفشي الوباء.

وقال في رسالته لأنصاره: " يجب أن ننتصر في الحرب على فيروس كورونا، الناس قادرة على القيام بهذا"

وأضاف" كل ما يتطلبه الأمر هو الالتزام بالتدابير الصحية، وهذا أمر سهل القيام به، إذا التزمنا بتغيير بعض العادات وتشديد الإجراءات، فإننا سنفوز بالتأكيد، ولكن إذا أهملنا هذه التدابير، فإن مجتمعنا سيواجه كارثة كبرى على كل المستويات".