شاهد: إزالة تمثالين لكريستوفر كولومبس في شيكاغو الأمريكية

بعد نحو أسبوع من اشتباك متظاهرين - كانوا يحاولون إسقاط تمثال للمستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس - مع الشرطة في شيكاغو الأمريكية، تمت إزالة تمثالين لكولومبوس من حديقتين في المدينة بناء على تعليمات عمدتها.

واستخدمت الفرق العاملة رافعة كبيرة لرفع أحد التمثالين من قاعدته في حديقة غرانت بارك التي تقع في وسط شيكاغو.

وتجمع حشد صغير لمشاهدة مجريات العملية في الحديقة التي شهدت اشتباكات الشرطة والمتظاهرين قبل أسبوع.

بعدها بساعات، أزيل تمثال ثانٍ لكولومبوس من أريغو بارك في حي ليتل إيتالي.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب العمدة بعد إزالة التمثالين، فإن هذه الخطوة موّقتة وجاءت بناءاً على توجيهات العمدة الديمقراطي لوري لايتفوت، في ضوء المظاهرات التي لم تعد آمنة للمتظاهرين والشرطة على حد سواء.

وقال العمدة في سلسلة تغريدات على تويتر إن التمثالين أزيلا حتى إشعار آخر، وأن الإزالة جاءت رداً على المظاهرات ومحاولات إزالة التمثال من قبل المتظاهرين أنفسهم في سلوك خطر جداً.

وأشار العمدة إلى أن هذه الخطوة محاولة للحفاظ على السلامة العامة وعلى مساحة آمنة لإجراء حوار عام شامل وديمقراطي حول رموز المدينة.

وتعهد لايتفوت بالإعلان قريباً عن البدء بعملية رسمية لتقييم الآثار والنصب التذكارية والجداريات في شيكاغو.