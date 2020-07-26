النمسا تفرض حظر تجول في منتجع شهير بعد تفشي كورونا

فرضت النمسا حظر تجول في أحد المنتجعات الشهيرة وطالبت الناس بتجنب الخروج، بعد اكتشاف حالات جديدة لفيروس كورونا.

وقد خضع مئات الأشخاص في بلدة سانت فولفغانغ شرق سالزيبورغ للفحص، بعد ظهور حالات عدوى، وأظهرت الاختبارات الطبية إصابة نحو 44 شخصا، معظمهم من العاملين في القطاع السياحي.

ومن المحتمل أن تكون العدوى قد نقلت للمصابين، خلال الحفلات التي أقيمت في حانات القرية السياحية، وتم إغلاق حانتين بشكل مؤقت، للحد من تفشي الفيروس، كما فرض حظر تجول من الساعة 11 مساءً وحتى إشعار آخر.

وكانت النمسا قد خففت من قيود الإغلاق المفروضة في مدنها خلال الأسابيع الأخيرة، ولكنها شهدت زيارة في عدد الإصابات مؤخرا.

وكان المستشار سيبستيان كورتس قد أعلن عن إلزامية وضع الكمامة في المتاجر ومكاتب البريد والبنوك.

من ناحية أخرى وضعت السلطات في ولاية بافاريا الألمانية مزرعة كبيرة تحت الحجر، بعد أن ثبت إصابة 174 من العاملين فيها بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات في الولاية، أنها لا تعتقد أن المصابين قد نشروا الفيروس خارج هذه المزرعة.