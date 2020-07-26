إعصار "هانا" يصل المكسيك والسلطات تحذر من حدوث فيضانات كبيرة

وصل الإعصار "هانا" مساء السبت إلى ولاية تكساس في جنوب الولايات المتّحدة وبدأ باجتياح سواحلها ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 145 كيلومتر في الساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

ويعد "هانا" إعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية) وهو أول أعاصير المحيط الأطلسي في العام 2020 وقد وصل إلى جزيرة بادري الساعة في حدود الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي أي الثامنة بتوقيت غرينيتش. ومن المتوقع أن يتوجه مساء السبت نحو جنوب تكساس على أن يواصل سيره الأحد نحو شمال شرق المكسيك.

Eric Gay Eric Gay/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

وقال المركز الوطني للأعاصير إنّه "من المتوقّع أن يؤدّي هانا إلى أمطار غزيرة في أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك. وستؤدّي بدورها هذه الأمطار إلى فيضانات مفاجئة تشكّل خطراً على الحياة" وقد تتسبّب في ارتفاع مستوى المجاري المائية وفيضانها. وأضاف أنّ الإعصار دخل اليابسة من نقطة تقع على بُعد حوالي مائة كلم من كوربوس كريستي في تكساس.

Eric Gay Eric Gay/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

ومدينة كوربوس كريستي البالغ عدد سكانها 325 ألف نسمة هي أحد أبرز بؤر فيروس كورونا المستجدّ في ولاية تكساس، وقد أغلقت سلطاتها المكتبات والمتاحف تحسّباً لوصول الإعصار، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

ويأتي الإعصار "هانا" في توقيت تشهد فيه تكساس تسارعاً في وتيرة الإصابات اليومية بكوفيد-19، وقد فرضت سلطات الولاية إلزامية وضع الكمامات في محاولة لكبح تفشي الوباء.

وحذّر خبرء الأرصاد الجوّية من أنّ الإعصار قد يتسبب بأمواج يصل ارتفاعها إلى 1.8 متر، ويؤدّي إلى هطول 45 سنتيمتراً من الأمطار بحلول الإثنين على أنحاء في جنوب تكساس وشمال المكسيك.