أبرز مفاصل 6 سنوات من النزاع المسلح في شرق أوكرانيا في 400 كلمة

مع بدء وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا، والترحيب الرسمي الأوكراني-الروسي بالخطوة، نستعرض معكم أبرز الحقائق عن هذا النزاع المستمر منذ 6 سنوات، والذي أشعلت شرارته أزمة سياسية داخلية، ما لبثت أن تحولت لثورة مؤيدة للتقارب مع أروروبا، ثم صراع مسلح في الشرق.

بدأ النزاع في نيسان/ أبريل 2014 بعد نحو شهرين من وصول قادة مؤيدين للغرب إلى مقاليد الحكم في كييف إثر إقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وهروبه إلى روسيا على خلفية احتجاجات شهدتها العاصمة.

الاحتجاجات التي انطلقت في شباط/ فبراير 2014 وليدة أزمة سياسية خلقتها مماطلة الرئيس الأوكراني حينها فيكتور يانوكوفيتش بتوقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي حماية للمصالح الروسية.

اعتبر يانوكوفيتش التصويت على إقالته من قبل البرلمان غير شرعي، وطلب مساعدة روسيا التي اعتبرت ما حصل انقلاباً.

يانوكوفيتش الذي أخرج من السلطة كان مقرباً من الكرملين AP/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

تبع ذلك خروج مظاهرات موالية لروسيا ومناهضة للثورة في شرق وجنوب أوكرانيا، وتفاقم الوضع وصولاً إلى تنظيم استفتاء لاستقلال شبه جزيرة القرم، ثم التدخل العسكري الروسي.

أثناء ذلك، قامت مجموعة من الانفصاليين، بدعم من "الجنود الخضر" الروس، بالسيطرة على النقاط والمفاصل الاستراتيجية في شبه جزيرة القرم وفي مناطق في شرق أوكرانيا، تمهيداً للخطوة الروسية اللاحقة بالتدخل العسكري فيها وضمها.

"الجنود الخضر" في شبه جزيرة القرم Vadim Ghirda/AP

لم يحظ ضم شبه جزيرة القرم ولا تأسيس دول في دونيتسك ولوغانسك بحكم الأمر الواقع باعتراف المجتمع الدولي.

تولى بترو بوروشنكو رئاسة البلاد بعد فوز كبير في انتخابات رئاسية مبكرة أجريت عام 2014.

كان بوروشينكو أول رئيس أوكراني مؤيد للغرب بعد انهيار الاتحاد السوفياتي Ian Langsdon/AP