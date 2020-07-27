الصين تضع يدها على القنصلية الأميركية في شنغدو

فرضت الصين الإثنين الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الثانية فجراً بتوقيت غرينتش) "سيطرتها" على قنصلية الولايات المتحدة في شنغدو بعد ثلاثة أيام من إعلان إغلاقها من جانب بكين، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وكانت الحكومة الصينية أمرت الجمعة الفائت بإغلاق هذه القنصلية، ردّاً على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة بحق القنصلية الصينية في هيوستن الأميركية.

ونقلت فرانس برس صوراً للحظة إنزال العلم الأميركي في داخل حرم القنصلية، واستعداد جنود من قوات المارينز على ما يبدو لمغادرة المبنى. وكانت الشرطة الصينية قد أغلقت "مربعيْن" بالقرب من مقر القنصلية مانعة بذلك رؤية الملكية.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن شاحنات وحافلات نقل تابعة للشرطة الصينية دخلت إلى المكان.

وتصاعدت حدّة الخلاف بين الولايات المتحدة والصين في الأسبوع الأخير على خلفية أمور كثيرة منها التجارة والتكنولوجيا والأمن ولكن أيضاً حقوق الإنسان.

واتهمت واشنطن بكين بنشر جواسيس في القنصلية الأميركية لسرقة البيانات من المنشآت في تكساس بما فيها بيانات طبية، ونفت بكين الاتهامات الموجهة إليها معتبرة أنها "افتراء".