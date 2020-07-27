مستخدمو تويتر ينتفضون لعامل مصري تعرض للضرب في الكويت

لقى مواطن مصري مقيم في الكويت تضامنا كبيرا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المصريين بعد انتشار فيديو يظهر تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل مواطن كويتي.

المغردون استخدموا هاشتاغ حق العامل المصري وصفع مصري بالكويت للتعبير عن تعاطفهم معه وللمطالبة برد الاعتبار له.

ويظهر الفيديو المتداول والملتقط من كاميرا المراقبة بأحد متاجر التسوق إقدام أحد الزبائن على الاعتداء بالضرب على العامل المصري الذي يشتغل كأمين صندوق.

وذكرت وسائل إعلامية كويتية أن مساعد مدير عام مديرية الأمن بمحافظة الأحمدي أمر بإلقاء القبض على المعتدي وفتح تحقيق بالواقعة.

فيما قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم إن "السلطات تلقي القبض على المعتدي على الشاب المصري بالكويت".

وجاء في منشور على الصحفة الرسمية لوزارة الهجرة المصرية "أكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة و...السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين."

وزيرة الهجرة: السلطات تلقي القبض على المعتدي على الشاب المصري بالكويت قنصل مصر العام بالكويت: الحادث فردي وجهة العمل... Publiée par ‎Egyptian Ministry of Emigration - وزارة الهجرة المصرية‎ sur Dimanche 26 juillet 2020

وفي نفس السياق تداول المستخدمون خبر استقالة ناصر العتيبي رئيس مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية التي يشتغل لحسابها الشاب المصري، وذلك "تضامنا" منه مع العامل.