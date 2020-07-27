مقتل أربعة أشخاص بانهيار فندق قرب صنعاء القديمة

قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانهيار مبنى فندق قديم قرب المنطقة التاريخية في العاصمة اليمنية مساء الإثنين، حسبما أفاد مسعفون ووسائل إعلام محلية.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنّ أجهزة الدفاع المدني تبحث عن أشخاص مفقودين بين أنقاض المبنى القديم المشيّد على طراز الأبنية التاريخية الواقعة في صنعاء القديمة.

وذكر مسعفون أنّه تم العثور على جثث أربعة أشخاص بينما نقل ثلاثة للمستشفى، وهي حصيلة أفادت بها كذلك وسائل الإعلام المحلية. وبحسب سكان، فإن الأمطار التي تساقطت على صنعاء في الأيام الأربعة الأخيرة قد تكون السبب وراء انهيار المبنى الملاصق لأبنية قديمة أخرى.

وتخضع صنعاء منذ 2014 لسيطرة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون كذلك على مناطق واسعة في شمال اليمن وغربه ويخوضون حربا دامية ضد القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وقُتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف في آذار/مارس 2015 آلاف المدنيين، بعضهم في غارات جوية أصابت منازلهم التي انهارت على رؤوسهم وبينها أبنية في صنعاء التي تضم العديد من المباني التراثية.