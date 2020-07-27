ماس يعلن رفض ألمانيا مقترح ترامب عودة روسيا إلى مجموعة السبع

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة صحفية نُشرت الإثنين إن ألمانيا رفضت اقتراحاً قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الأكثر تقدماً.

وقال ماس لصحيفة Rheinische Post الألمانية إنه لا يرى أي فرصة للسماح لروسيا بالعودة إلى G7 طالما لم يكن هناك تقدم ملموس في حل الصراع في شبه جزيرة القرم وفي شرق أوكرانيا.

وأضاف أن روسيا هي من يمكن أن تقوم بالدور الأكبر لتصبح جزءاً من مجموعة السبع مرة أخرى من خلال المساهمة في حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلاً: "على روسيا أيضاً أن تقدم مساهمتها، وهي بطيئة للغاية في أوكرانيا".

ووصف ماس العلاقة مع روسيا بأنها "صعبة حالياً" في العديد من المجالات. لكنه أقر بالحاجة إلى موسكو في قضايا حل النزاعات كما في سوريا وليبيا وأوكرانيا.

وساهمت ألمانيا بدور وساطة في الصراع في ليبيا وكذلك في أوكرانيا.

يذكر أن الانفصاليين الأوكرانيين المدعومين من روسيا بدأوا الاثنين وقفاً "كاملاً وشاملاً" لإطلاق النار شرق أوكرانيا، في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع حد لنزاع مستمر منذ ست سنوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح احتمال توسيع مجموعة السبع G7 الشهر الماضي لتضم روسيا مرة أخرى، بعد أن طردت منها عام 2014 إثر ضمها لشبه جزيرة القرم ودخولها في نزاع مع أوكرانيا.

لا تزال روسيا جزءاً من مجموعة العشرين، وهي مجموعة أوسع تشمل اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى.