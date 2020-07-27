إيران تنقل إلى مضيق هرمز نموذجاً لحاملة طائرات أميركية لإجراء مناورات عسكرية

نقلت إيران نموذجاً يحاكي حاملة طائرات أميركية، إلى مضيق هرمز الاستراتيجي، وبيّنت صورٌ التقطتها الأقمار الصناعية، ونشرت اليوم الإثنين، أن ثمة ما يشير إلى أن طهران تخطط لاستخدام النموذج في إجراء مناورات بالذخيرة الحية في وقت يشتدّ فيه التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها مؤسسة "ماكسار تكنولوجيز"، يوم أمس الأحد، أظهرت زورقاً إيرانياً سريعاً، يتّجه نحو نموذج حاملة الطائرات الأميركية، الذي سحبه زورق من شواطئ مدينة عباس الإيرانية نحو مضيق هرمز.

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ولم تعترف السلطات الإيرانية بسحب نموذج حاملة الطائرات الأميركية إلى مضيق هرمز الذي يمر عبره 20 بالمائة من نفط العالم، غير أن هذه العملية تشير إلى أن الحرس الثوري الإيراني يستعد لعملية إغراق وهمية مماثلة للعملية التي أجراها في العام 2015، بحسب ما يقوله محرر وكالة أسوشييتد برس.

ولم يعلّق الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، ومقره البحرين، على المعطيات المذكورة.

النموذج (الإيراني) يشبه حاملات الطائرات الأميركية طراز "نيميتز" التي تنشرها البحرية الأميركية في مياه الخليج قرب مضيق هرمز، وتحمل الحاملة المزيفة على سطحها نماذج لـ16 طائرة مقاتلة، ووفقاً لصور الأقمار الصناعية، التي التقطتها "ماكسار تكنولوجيز"، فيظهر أن طول السفينة يبلغ نحو 200 متر وعرضها 50 متراً، فيما يبلغ طول سفن "نيميتز" الحقيقية أكثر من 300 متر وعرضها 75 متراً.

ويحاكي النموذج الإيراني الجديد لحاملات الطائرات الأميريكية، نموذجاً آخر استخدمه الإيرانيون في العام 2015 خلال مناورة عسكرية اقتحمت خلالها القوات الإيرانية نموذج حاملة طائرات بقوارب سريعة مزودة برشاشات وصواريخ، وذلك قبل أن يتم استهداف الحاملة بصواريخ أرض ـ بحر ما أدّى إلى تدمير الحاملة ـ النموذج.