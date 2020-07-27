دشن رجل أعمال شاب في باكستان بوابة إلكترونية تتيح للجميع فرصة شراء أضاحي العيد عبر الإنترنت وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

الشاب واسمه عاقب موغال ويبلغ من العمر 29 عامًا، قام بتعديل طبيعة عمله للمساهمة في الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وعن البوابة الإلكترونية التي أنشأها يقول موغال إنها تحاول توفير "جوهر الأضاحي الحقيقي"، ويضيف "نريد أن يبقى الناس بأمان في منازلهم، ويذبحون الأضاحي عبر الإنترنت".

وتتيح الخدمة للعملاء شراء الحيوانات عبر الإنترنت، وكذلك التحقق من مواصفاتها، ومعاينة لحومها.

لدى المتصفحين فرصة أيضاً للتجربة العملية عند شراء الحيوانات عبر الإنترنت، وزيارة مكان وجودها بشكل شخصي.