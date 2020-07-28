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العالم

كوفيد-19: أبرز المستجدات حول العالم

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بقلم:  يورونيوز
عامل من الجهاز الطبي يرشّ مطهراً داخل تابوت رجل توفي بعد إصابته بكوفيد-19
عامل من الجهاز الطبي يرشّ مطهراً داخل تابوت رجل توفي بعد إصابته بكوفيد-19   -   حقوق النشر  Rebecca Blackwell/The Associated Press
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أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 650 ألف شخص في العالم نحو ثلثهم في أوروبا منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر. وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ لجنة رئيسية ستجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة حال الطوارئ المرتبطة بكوفيد-19، بعد ستة أشهر من إعلانها.

في الولايات المتحدة، أُعلنت إصابة مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، روبرت أوبراين، في وقت يعوّل فيه الرئيس دونالد ترامب على التوصل الى لقاح لتعزيز حظوظه بالفوز بولاية رئاسية ثانية. وفيما سجّلت البلاد الأكثر تضرّراً من الوباء 57,039 حالة جديدة، أعلنت سلطات مدينة واشنطن فرض حجر صحي لمدة 14 يوماً على القادمين من 27 ولاية أميركية تشكل "خطراً كبيراً".

أوروبيا، تتحضر أوروبا للموجة الثانية في حال حدثت، وتسابق دول مثل إسبانيا الزمان كي لا تضيّع الموسم السياحي عليها. أمس أيضاً أعلن وزير الصحة الألماني أن بلاده ستخضع المسافرين العائدين إلى فحوص إلزامية لكشف الإصابة بالفيروس.

إفريقياً، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مساعدة لجنوب إفريقيا بـ4,3 مليار دولار لمؤازرة جهودها في مكافحة وباء كوفيد-19. إلى الشمال أكثر، تسبب الإغلاق المفاجئ لثماني مدن مغربية بسبب مخاطر تفشي وباء كوفيد-19 بارتباك وفوضى على الطرق ومحطات المسافرين، الذين تتزايد عادة أعدادهم عشية عطلة عيد الأضحى المرتقب في المغرب الجمعة.

09:08

وباء كوفيد-19 يفاقم سوء التغذية لدى الأطفال (يونيسف)

رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن حوالى 7 ملايين طفل إضافي في جميع أنحاء العالم قد يعانون من آثار سوء التغذية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19، بحسب تقديرات نشرتها المنظمة الثلاثاء.

وأكدت المنظمة أن قبل ظهور الوباء، في عام 2019، كان 47 مليون طفل في جميع أنحاء العالم يعانون من آثار سوء التغذية وفقدان الوزن والنحول.
وذكرت مديرة المنظمة هنريتا فور في بيان "لقد مضى سبعة أشهر على تسجيل أول الإصابات بكوفيد-19 ويتضح بشكل متزايد أن عواقب الوباء تضر بالأطفال أكثر من المرض بحد ذاته". 
 وأضافت "لقد ازداد الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وتعطلت الخدمات الأساسية وسلاسل الإمدادات الغذائية. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وأدى ذلك إلى انخفاض جودة الوجبات الغذائية للأطفال وارتفعت معدلات سوء التغذية". 
 وتستند اليونيسف إلى تقرير نشرته مجلة "ذا لانسيت" الطبية، أعرب فيه الباحثون عن قلقهم من عواقب سوء التغذية المرتبط بوباء كوفيد-19 على الأطفال.
 واعتبروا "أن التأثير العميق لوباء كوفيد-19 على تغذية الأطفال الأصغر سناً قد يكون له عواقب عبر الأجيال"، معربين عن مخاوفهم من أن يضر "بنمو وتطور هؤلاء الأطفال".
05:55

نحو 4 مليارات دولار لجنوب إفريقيا 

أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مساعدة لجنوب إفريقيا بـ4,3 مليار دولار لمؤازرة جهودها في مكافحة وباء كوفيد-19.
وقال بيان صادر عن الصندوق أنه وافق على إعطاء جنوب إفريقيا "مساعدة مالية عاجلة بموجب أداة التمويل السريع لدعم جهود السلطات في التعامل مع التحدي الذي يمثله الوضع الصحي وتأثيراته الاقتصادية القاسية الناجمة عن صدمة كوفيد-19".
وسجلت جنوب إفريقيا التي تعد اكثر الدول الأفريقية اعتماداً على الصناعة في اقتصادها أكبر عدد من الإصابات في القارة السمراء وصلت الى 445 ألفا بينها 6,769 وفاة، وفق المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 
05:54

أكثر من 57 ألف إصابة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الاثنين 57,039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز. وبحسب المصدر ذاته، بلغ عدد الإصابات في البلاد 4,286,663 بالإجمال. أما حصيلة الوفيات الاجمالية فوصلت الى 147,588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.
وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع. وحتى الأحد تجاوز عدد الإصابات 60 ألف إصابة يوميا لمدة 12 يوما على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الاصابات ال70 ألفا في اليوم الواحد.  

 