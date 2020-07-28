تركيا تعلق مشروعها للتنقيب عن المحروقات في المتوسط الذي تعارضه اليونان

أعلنت تركيا الثلاثاء تعليق مشروعها لاستكشاف المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط في بادرة ترمي إلى تهدئة التوتر الشديد مع أثينا.

والأسبوع الماضي ذكرت أنقرة أن سفينة أورج ريس سترسو قرب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية الواقعة قبالة السواحل التركية.

والثلاثاء قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب اردوغان "أعلن رئيسنا أنه طالما المفاوضات جارية سنتريث قليلاً لاعتماد موقف بناء".

وأضاف في حديث لقناة "سي إن إن ترك" أن "اليونان بلد مجاور مهم بالنسبة لنا، نحن على استعداد للتحاور مع اليونان".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت حدة التوتر في شرق المتوسط الأسبوع الماضي بعد أن نشرت أثينا سفنها العسكرية في بحر إيجه.

ورحب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالقرار التركي.

وأضاف في تصريحات صحافية بمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا التي زارت أنقرة الاثنين "إنها خطوة نحو نزع فتيل الأزمة، لنكن واضحين، خلافاتنا تتعلق بترسيم الهضبة القارية والمناطق البحرية الخالصة".

وأكد أن "اليونان مستعدة دائما للحوار لكن ليس تحت التهديد".

وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في تأجيج طموح الدول المطلة كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل.

وكثفت تركيا عمليات التنقيب قبالة قبرص ما أثار استياء معظم دول المنطقة والاتحاد الاوروبي.

ولدعم مطالبها وقعت أنقرة العام الماضي اتفاقاً عسكرياً مثيراً للجدل مع حكومة الوفاق الليبية يوسع منطقتها البحرية في شرق المتوسط.

والأسبوع الماضي دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "انتهاك" تركيا لسيادة كل من اليونان وقبرص في شرق المتوسط ودعا إلى معاقبة أنقرة.