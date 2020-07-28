فيديو.. الحرس الثوري يدمر "مجسم" حاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري أطلق صاروخًا من مروحية على مجسم لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز الاستراتيجي اليوم الثلاثاء، في تدريب يهدف لتهديد الولايات المتحدة وسط توترات بين طهران وواشنطن.

قامت قوات "الكوماندوز" (القوات الخاصة) الإيرانية بتدريبات على المجسم في لقطات من مناورة أطلق عليها "النبي الأعظم 14."

أظهرت لقطات أخرى مروحية تطلق صاروخاً على مجسم الحاملة وعلى متنه 16 طائرة مقاتلة وهمية، بينما حاصرت قوارب سريعة السفينة.

أطلقت القوات الإيرانية بطاريات مضادة للطائرات كهدف لطائرة بدون طيار في المناورة من موقع قال التلفزيوني الحكومي إنه قريب من مدينة بندر عباس الساحلية.

يشبه المجسم حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، التي تبحر من خلالها البحرية الأمريكية بشكل روتيني إلى الخليج العربي من مضيق هرمز.

ودخلت الحاملة مياه الشرق الأوسط أواخر الأسبوع الماضي من المحيط الهندي.