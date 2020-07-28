سعى محامي جوني ديب بعد ثلاثة أسابيع من محاكمة "مؤلمة" إلى الدفاع عن شرف الممثل الأميركي الثلاثاء في اليوم الأخير من القضية التي رفعها على صحيفة "ذا صن" لوصفها إياه بأنه "زوج معنِّف".

واعتبر محامي الممثل ديفيد شيربورن أن مقال الصحيفة الشعبية في نيسان/أبريل 2018 "لا يترك مجالا للشك ولا للخطأ" بأن جوني ديب كان عنيفا مشددا على أن الممثل البالغ 57 عاما قبل بهذه المحاكمة العلنية "المؤلمة" لكي يسقط "هذه الاتهامات الكاذبة".

ويلاحق ديب قضائيا أمام محكمة لندن العليا صحيفة "ذا صن" الشعبية البريطانية وشركة "ان جي أن" الناشرة لها لوصفها إياه بأنه رجل يعنف زوجته في نيسان/أبريل 2018. وينفي ديب أن يكون مارس العنف ضد امبير هيرد.

ومنذ طلاقهما في 2017 بعد سنتين من زواج عاصف يتبادل ديب (57 عاما) وهيرد (34 عاما) تهم العنف.

وكان الزوجان السابقان التقيا خلال تصوير فيلم "ذا رام دايري" العام 2011 وتزوجا في شباط/فبراير 2015 في لوس أنجليس. وتطلقا وسط تغطية إعلامية واسعة مطلع العام 2017.

وسعى ديفيد شيربورن في مرافعته الختامية إلى التشديد بشكل منهجي على مكامن الخلل والتعديلات التي اضفتها امبير هيرد على إفاداتها، في محاولة للتشكيك في صدقية رواية الممثلة التي وصفها بأنها تعاني "مرض الكذب".

وتساءل المحامي خصوصا كيف أن الممثلة التي اعتادت تصوير جوني ديب سرا لم توثق أعمال العنف هذه باستثناء خزائن المطبخ، مشددا على أنها "كانت تعلم جيدا أن ما من شيء يستحق التصوير والتسجيل".

ولدى وصوله إلى المحكمة الثلاثاء استقبل جوني ديب بصيحات دعم من عشرات المعجبين تجمعوا أملا برؤية ممثلهم المفضل مقدمين له الزهور والألعاب القماش. وقد رفعت لافتات كتب عليها "العدالة لجوني" أو"الرجال أيضا" قد يقعون ضحية العنف.

وتخلل المحاكمة التطرق إلى تفاصيل حياة الزوجين المضطربة. فاضطر جوني ديب إلى الرد طويلا على أسئلة تتعلق باستهلاكه الكحول والمخدرات فيما واجهت زوجته السابقة اتهامات بالخيانة الزوجية مع مشاهير.

وخلال إجراءات الطلاق سحبت أمبير هيرد شكوى تتهم فيها جوني ديب بتعنيفها فيما دفع لها الممثل الهوليوودي الشهير مبلغ سبعة مليارات دولار حولتها على جمعيات خيرية.

وسيصدر قرار المحكمة في موعد لاحق.