شاهد: تراجع شراء أضاحي العيد في مصر بسبب أزمة كورونا

لم تشهد أسواق الماشية في القاهرة إقبالا في الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى، رغم أن هذا العيد يُعتبر الموسم الأكبر لبيعها، حيث يذبح المقتدر من المسلمين الأضاحي لإهداء بعض من لحمها لأفراد الأسرة والجيران والتصدق ببعضها على الفقراء.

إلا أن فيروس كورونا تسبب بأضرار مالية، ما أدى إلى تراجع عمليات الشراء بشكل ملحوظ هذا العام.

أحد تجار الماشية قال :"سعر العجول بين 55 – 56 جنيها (3.4 دولار أمريكي) والأغنام أيضا (3.6 دولار)، وارتفعت قليلا الفترة الماضية، إلا أن تفشي فيروس كورونا أثر على عمليات البيع".

أحد الزبائن ألمح إلى أنه أجرى جولة في السوق لاختيار أضحية، وأنه سيتشاور مع شركائه بخصوص الشراء، خاصة وأن الأسعار مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية ولا تسمح له بشراء أضحية وحده.