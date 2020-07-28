فيديو: توم هانكس وزوجته يحصلان على الجنسية اليونانية

أثارت الخطوة التي أقدمت عليها اليونان بمنح هانكس وزوجته الجنسية، الجدلَ يوم الإثنين، بعدما انتقد حزبٌ معارض رئيسَ الوزراء لاستخدامه طائرة هليكوبترعسكرية في رحلة للاحتفال مع الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، بعد منحهما الجنسية اليونانية.

ونشر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، على حسابه في موقع إنستغرام يوم الأحد، صورة تظهره هو وزوجته ماريفا جرابوفسكي ميتسوتاكي جنبا إلى جنب مع هانكس وويلسون، اللذين كانا يحملان جوازات سفرهما اليونانية الجديدة.

وكتب ميتسوتاكيس في المنشور: "ريتا ويلسون وتوم هانكس أصبحا الآن بفخر مواطنين يونانيين".

وعرضت اليونان الجنسية على هانكس وويلسون وطفليهما، اعترافًا بمساعدة الأسرة في جمع الأموال لضحايا حرائق غابات مميتة بالقرب من العاصمة أثينا في 2018.

وتعد ولسون ممثلة ومنتجة من أصول يونانية وبلغارية.

وقال المتحدث باِسم الحكومة ستيليوس بيتاس يوم الإثنين إن رئيس الوزراء وزوجته استخدما رحلة تجارية يوم السبت للسفر إلى جزيرة باروس، ثم سافرا إلى أنتيباروس القريبة، حيث يقضي هانكس وويلسون العطلة في أحد المنازل. ثم استخدما طائرة هليكوبتر عسكرية في رحلة إلى مسرح إبيداوروس القديم يوم الأحد لمشاهدة عرض لمأساة قديمة.

واتهم حزب سيريزا المعارض اليساري رئيسَ الوزراء باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية يونانية مثل "تاكسي راديو شخصي".