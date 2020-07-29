أكثر من مليون إسباني فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا

تسببت حالة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في إسبانيا إلى فقدان ما لا يقل عن مليون شخص لوظائفهم، خلال 3 أشهر فقط، بحسب إحصاءات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وبحسب المعهد فإن مليون و74 ألف شخص خسروا وظائفهم، في الفترة ما بين بداية أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران.

وبهذا فإن نسبة البطالة في إسبانيا وصلت إلى 15.33% أي حوالي 3.7 مليون شخص، وهذه الأرقام لا تضع في الحسبان أيضا الأشخاص الذين لم يبلغوا الدولة بفقان وظائفهم في الربع الثاني من العام الجاري.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سعي حكومته لتعافي الاقتصاد ونموه وخلق فرص عمل جديدة، بالاعتماد على التمويل من الاتحاد الأوروبي.

وعادة ما يكون الربع الثاني من السنة هو الأفضل في إسبانيا بمجال التوظيف، لتزامنه مع بداية الموسم السياحي، وحاجة القطاع الزراعي، لموظفين مؤقتين.

وتعادل عائدات السياحة نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.

وقد توقع بنك إسبانيا في يونيو الماضي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 9- 15%، في حال عدم الخروج السريع من الأزمة.