مقتل عاملين مصريين بالسعودية ووزارة الهجرة تؤكد "الجاني سينال جزاءه"

بعد أيام قليلة من حادثة العامل المصري الذي تعرض للضرب بالكويت، استفاق المصريون على وقع جريمة قتل راح ضحيتها مصريين مقيمين بالسعودية على يد مواطن سعودي كانا يعملان لصالحه.

وأصدرت وزارة الهجرة المصرية، الثلاثاء، بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك جاء فيه أن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تتابع عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين على يد مواطن بالسعودية.

وعن تفاصيل الحادثة ذكرت الوزارة "مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد مواطن سعودي طلقًا بالرصاص، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة حادة بينهما وبين المواطن السعودي تحولت إلى جريمة جنائية، وذلك أثناء قيامهما ببعض الأعمال الإنشائية في بناء يملكه المواطن السعودي".

أكدت الوزيرة أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، فيما تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.

وأضافت "أننا نثق في القضاء السعودي وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة العربية السعودية".

‎وزيرة الهجرة تتابع عن كثب حادث مقتل مصريين اثنين على يد مواطن بالسعودية ‎السفيرة نبيلة مكرم: الجاني سلم نفسه للقضاء... Publiée par ‎Egyptian Ministry of Emigration - وزارة الهجرة المصرية‎ sur Mardi 28 juillet 2020

و الضحيتان من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى "عادل عبد الإمام حسين – مواليد1983" والآخر يدعى "عز الدين محمد عبد الشافي - مواليد 1967 وفق وزارة الهجرة.

وعقب تداول الخبر ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في مصر بردود فعل غاضبة ومستنكرة لما حدث وطالب مغردون بالقصاص.