السلطات تعتقل محتالاً أمريكياً اشترى لامبورغيني بأموال إعانة كوفيد19

صادرت السلطات الأمريكية نحو أربعة ملايين دولار وسيارة لامبورغيني بقيمة 318 ألف دولار، من رجل من فلوريدا ألقي القبض عليه ووجهت له تهم الاحتيال.

تقول تفاصيل القصة إن الرجل البالغ من العمر 29 عاماً احتال على مؤسسات مالية، واستطاع الحصول على قروض إعانة تقدمها الدولة لمواجهة الأعباء المالية التي خلفها وباء كوفيد 19، بحسب ما قالت وزارة العدل الأمريكية.

وتشير الادعاءات إلى أن ديفيد هاينز من ميامي، فلوريدا، حاول الحصول على قروض بقيمة 13.5 مليون دولار من برنامج حماية الرواتب في أمريكا باسم عدة شركات، ولتحقيق ذلك قام هاينز بتقديم بيانات زائفة ومضللة بشأن نفقات الرواتب في هذه الشركات.

تمت الموافقة على إعطاء هاينز قروضاً بقيمة 3.9 مليون دولار.

يقدم برنامج حماية الرواتب الحكومي مليارات الدولارات بصورة قروض تجارية صغيرة للأمريكيين الذين يعانون بسبب الوباء.

في غضون أيام من لحظة استلام الأموال، اشترى هاينز سيارة لامبورغيني هوراكان رياضية من دفعة 2020، سجلها باسمه واسم إحدى شركاته، وفقاً للمدعين.

قام هاينز كذلك بعمليات شراء من محلات ومنتجعات فاخرة في ميامي بيتش في الأيام والأسابيع التالية، ولم يقم بدفع الرواتب التي طالب بها في طلبات القروض.

و أفرج عن هاينز بعد اعتقاله وتوجيه التهم له بكفالة بلغت قيمتها مئة ألف دولار، وسيسمح له بالبقاء في منزل والدته مع جهاز تتبع.

ومن المفترض أن يمثل المتهم أمام المحكمة في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، ووفقاً لمحاميه فإنه صاحب أعمال شرعي وقانوني وهو حريص على رواية جانبه من القصة.

مهووس باللامبورغيني؟

هذه ليست المرة الأولى لهاينز، فالرجل له سوابق.

عام 2018 ألقي القبض عليه رفقة شريكته بسبب بلاغ يفيد بأنها قامت بسرقة سيارته من نوع لامبورغيني.

عثرت حينها الشرطة على السيارة والمرأة في مكان قريب، ثم دخل الشريكان في جدال قبل هروبهما من رجال الشرطة.

قامت السلطات بعد ذلك بإلقاء القبض عليهما ووجهت لهاينز تهمة مواجهة رجل شرطة ومقاومة الاعتقال في حين وجهت لشريكته حينها بريانا رودريكيز تهم الهروب من رجال الشرطة ومقاومة الاعتقال وجيازة المخدرات.