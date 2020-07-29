كوفيد-19: الخوف يدفع إلى تشديد القيود الصحية حول العالم وأبرز المستجدات الأخرى

عادت أرقام الوفيات الناتجة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية إلى الارتفاع بعد شهر ونصف في الوقت الذي حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس لا يبدو موسمياً.
حول العالم إذاً، تجاوز عدد الوفيات المسجلة رسمياً 654 ألفاً الثلاثاء، علماً أن كثيرين يشككون بدقة هذه الأرقام. في الهند مثلاً، نُشرت دراسة أمس تلمح إلى أن عدد المصابين بالفيروس أكبر بكثير مما هو معلن في الحقيقة. في أوروبا، ثمة خوف من البؤر الجديدة وموجة ثانية لكورونا تشل التكتل. ولذا شددت دول عدة، بينها إسبانيا وألمانيا واليونان التدابير الصحية، مجدداً.
وفي عالم النقل والسياحة، أحد القطاعين الأكثر تضرراً بسبب الوباء، أكد اتحاد النقل الجوي أن حركة الطيران لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الوباء إلا بحلول 2024. يبدو التاريخ بعيداً، ولكنه منطقي جداً إذا ما إلى خسائر قطاع السياحة العالمي (320 مليار دولار في 5 أشهر).
من جهة أخرى، حذف تويتر تسجيلاً مصوراً أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركته على الموقع حيث وردت فيه تصريحات لأطباء قيل إنها غير صحيحة بشأن الوباء.
تسجيل 101 إصابة جديدة في الصين
نصف سكان الأحياء العشوائية في مومباي أصيبوا بفيروس كورونا (دراسة)
أفادت دراسة أجرتها مدينة مومباي الهندية ونشرت الثلاثاء أن أكثر من نصف سكان الأحياء العشوائية في المدينة أصيبوا بفيروس كورونا، ما يثير الشكوك حول الأرقام الرسمية للإصابات في الهند. وتعد الهند حالياً البلد الثالث الأكثر تضررا في العالم بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل مع تسجيل 1,5 مليون إصابة، رغم أن الخبراء يعتبرون أن الحصيلة أعلى بكثير نتيجة النقص في اجراء الفحوص. وأخضعت سلطات المدينة 6,936 شخصا اختيروا بطريقة عشوائية لتحاليل دم تبين بنتيجتها ان 57 بالمئة من سكان الأحياء الفقيرة و16 بالمئة من غير السكان يحملون أجساما مضادة.
1,592 وفاة جديدة في الولايات المتحدة خلال يوم في أعلى معدل منذ شهرين ونصف
سجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء 1,592 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة بسبب كوفيد-19، وهو أعلى رقم يومي للوفيات منذ شهرين ونصف، وفق ما أفادت جامعة جونز هوبكنز. كما بلغ عدد الإصابات أكثر من 60 ألف إصابة جديدة مؤكدة في يوم واحد.
أكثر من ستة آلاف وفاة في فلوريدا
أميركيا أيضاً تخطّت حصيلة وفيات الفيروس في فلوريدا ستة آلاف بعد تسجيل 186 وفاة إضافية خلال 24 ساعة أمس الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولو القطاع الصحي. وباتت فلوريدا التي تطلق عليها تسمية "ولاية الشمس المشرقة" ثاني أكثر ولاية أميركية تسجيلاً للإصابات بعد كاليفورنيا، وقد بلغت حصيلة المصابين فيها 441 ألفاً و997 شخصاً، بزيادة قدرها 9230 حالة عن اليوم السابق. وتضع الأرقام الأخيرة فلوريدا أمام نيويورك، التي كانت أكبر بؤرة للوباء في بداية تفشيه على الأراضي الأميركية، لناحية حصيلة الإصابات.