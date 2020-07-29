مالطا: 65 مهاجرا من بين 94 أنقذوا من البحر قبل أيام مصابون بكورونا

أعلنت السلطات المالطية أن 65 مهاجرا من بين مجموعة مكونة من 94 مهاجرا أنقذتهم البحرية من البحر الأحد الماضي تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وأنها تنتظر نتائج اختبارات 9 آخرين.

وكانت مالطا قد أنقذت 94 مهاجرا أمضوا أكثر من 30 ساعة في البحر الأبيض المتوسط، وأخضعتهم لاختبارات صحية للتأكد من إصابتهم بالوباء.

وقد أظهرت نتائج أول 85 مسحة اختبارات إصابة غالبية المهاجرين بالفيروس، وأعلنت مالطا أنها ستعزل كل من جاءت نتائج فحصه موجبة، عن المهاجرين الأصحاء لمدة 14 يوما.

وأبلغت مالطا سابقا عن نحو 708 إصابة، و9 وفيات، معظمهم من المقيمين الدائمين في الجزيرة.