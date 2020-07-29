شاهد: مدينة أنتويرب البلجيكية تتحول إلى بؤرة كوفيد-19 الجديدة

أصدرت السلطات في مدينة أنتوريب البلجيكية نداء عاجلا للسكان للالتزام بإجرءات الإغلاق المحلية الجديدة.

وقد فرضت السلطات إجراءات جديدة بعد أن أصبحت المدينة بؤرة تفش لفيروس كورونا في البلاد.

وقد ارتفعت أعداد الإصابات في بلجيكا بنسبة 71% الأسبوع الماضي، نصفها من مدينة أنتوريب.

وتشمل الإجراءات حظر تجول ما بين الساعة 11:30 مساء ولغاية الساعة 6 صباحا، كما تنص الإجراءات على إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 11 مساء.

وقد طالبت حاكمة المقاطعة كاثي بيركس من الناس إما البقاء في المدينة أو خارجها.

وأعلنت بلجيكا عن حصيلة وفيات بلغت 66 ألف حالة وفاة بالفيروس، ولكن مع مقارنة معدل الوفيات بحجم سكان البلد فهو من أعلى المعدلات في العالم.