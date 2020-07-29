تقطعت السبل بمئات العمال ممن فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كوفيد-19 في ملعب رياضي بالعاصمة الفلبينية مانيلا، بانتظار مساعدة الحكومة لإعادتهم إلى منازلهم.

وتم تسجيل حوالي 1200 شخص طلبوا مساعدة الحكومة لنقلهم مجاناٌ إلى مقاطعاتهم يوم الثلاثاء.

وينحدر جميع العمال من قرى ومدن فلبينية عدة وكانوا جميعاً يعملون في مانيلا قبل أن يخسروا وظائفهم بشكل مفاجئ خلال إغلاق كوفيد-19 ويعجزون عن العودة إلى قراهم ومدنهم مذاك.

وقال ريكي ياكيت، عامل مطبخ سابق فی الثلاثین من العمر، فقد وظيفته حين أغلق مطعم صيني: "ما أريده حقًا هو أن نتمكن من العودة إلى المنزل".

وأضاف ياكيت "إن الأمر صعب حقا هنا، فنحن نصادف الكثير من الناس وقد نمرض إذا بقينا هنا لفترة أطول".

وقالت فيرجينيا أوسييه، وهي مدرسة سابقة في المدرسة الثانوية، إنها ستضطر إلى الانتظار عشرة أيام للسفر.

وقال مسؤولون حكوميون إن أكثر من 4000 شخص من العالقين بالملعب، تم نقلهم بالفعل إلى مقاطعاتهم منذ الأسبوع الماضي.