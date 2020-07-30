إنكلترا الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً بعدد الوفيات جراء كورونا

أظهر تحليل للبيانات أن إنكلترا شهدت أعلى مستوى من الوفيات مقارنة بعشرين دولة أوروبية أخرى خلال تفشي فيروس كورونا.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا فإن الوفيات خلال الجائحة زادت 53 ألف حالة في إنكلترا مقارنة بمعدل متوسط السنوات الخمس سنوات الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد حتى 17 يوليو/تموز الحالي نحو 362229 حالة وفاة.

ومع نهاية شهر مايو كان معدل الوفيات التراكمي في إنكلترا أعلى بنسبة 7.55% من متوسط السنوات الخمس الماضية، جاءت إسبانيا في المركز الثاني، مع زيادة بنسبة 6.65% على عدد الوفيات الاعتيادي.

وبحسب مكتب الإحصاء، فإن فيروس كورونا انتشر في بريطانيا بسرعة أكبر من دول أوروبية أخرى.

كما شهدت كل منطقة في المملكة المتحدة وفيات أعلى من المعدل في ذروة تفشي المرض خلال شهر أبريل/نيسان.

وقد أعلنت بريطانيا عن وفاة نحو 46 ألف شخص، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.