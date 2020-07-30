إردوغان في كلمة بمناسبة عيد الأضحى: "عازمون على تتويج نضالنا بالنصر"

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كلمة إلى الشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك أكد فيها إصرار بلاده وعزمها "تتويج نضالها الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر" لها ولـ"أشقائها" في المنطقة.

وتحدث إردوغان عن أحقية تركيا باستخدام حقوقها السيادية كما حصل عندما مع قراره تحويل الصرح التاريخي آيا صوفيا إلى مسجد.

وفي إشارة إلى التوتر في البحر المتوسط، أكد أن تركيا ستذهب للنهاية في حماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجة.

وأشاد إردوغان بالطريقة التي عالجت فيها بلاده الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا قائلاً إن "تركيا نالت تقدير العالم لنجاحاتها" في مجال الصحة وغيره خلال مرحلة تفشي الوباء.