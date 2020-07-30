"يوم الخسارة": خسائر مالية بعشرات المليارات لكبرى شركات العالم

مع ظهور النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول لهذا العام المالي، تكشفت خسائر الشركات الكبرى التي عصفت بها أزمات اقتصادية تسبب بها بشكل أساسي تفشي فيروس كورونا والإغلاقات العامة التي عمت العالم وتوقف عجلة الإنتاج إضافة إلى أزمة النفط العالمية.

في يوم واحد تعلن كبرى شركات العالم خسائرها التي تقدر بالمليارات، من عمالقة النفط شيل وتوتال إلى عملاق الطيران إيرباص وشركة السيارات الفرنسية رينو وغيرها.

الخسائر في أرقام: