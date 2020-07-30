"تصريحات خاطئة".. "إنستغرام" يحجب منشوراً لنجمة البوب مادونا

عطل "إنستغرام" الوصول إلى منشور للمغنية مادونا بدعوى أنها تروج لمعلومات خاطئة حول فيروس كورونا بعدما نشرت النجمة الأميركية مقطعاً من فيديو أعاد دونالد ترامب نشره عبر تغريدة أيضاً.

في هذا المنشور الذي تشاركته مع مشتركيها الذين يزيد عددهم عن 15 مليوناً، أكدت مادونا توافر لقاح فعال منذ أشهر لكنه أبقي طي الكتمان "ليصبح الأثرياء أكثر ثراء والفقراء والمرضى أكثر مرضاً".

وأرفقت المنشور كذلك بفيديو للطبيبة الأميركية ستيلا إيمانويل التي تروج لعقار "هيدروكسي كلوروكين"، الذي أثير حوله جدل عالمي، على أنه علاج سحري للمصابين بالمرض.

وسرت مقاطع مصوّرة لكلام إيمانويل كثيراً عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة. ولم يثبت علمياً أن "هيدروكسي كلوروكين" وهو علاج ضد الملاريا، فعّال في مكافحة مرض كوفيد-19.

وقالت ناطقة باسم "فيسبوك "التي تملك "إنستغرام" لوكالة فرانس برس "لقد سحبنا شريط الفيديو هذا لأنها تدلي فيه بتصريحات خاطئة حول العلاجات ووسائل الوقاية من كوفيد-19".

وأضافت قائلة "الأشخاص الذين تفاعلوا مع الشريط أو علقوا عليه أو تشاركوه سيحصلون على رسالة توجههم إلى معلومات موثوقة حول الفيروس في وقت قريب".

وألغي منشور مادونا إلا أن صوراً ملتقطة من الشاشة تظهر أن "إنستغرام" موَّهت أولا الرسالة وأرفقتها بعبارة "نبأ كاذب" قبل أن تلغيه كليّاً مع رابط إلى صفحة تحقق من صحة الأخبار تدحض صحة هذه التصريحات.

وكان الرئيس ترامب الذي يبلغ عدد متابعيه عبر "تويتر" 84 مليون مشترك، أعاد تغريد مقاطع من هذا الفيديو خلال الأسبوع الجاري قبل سحبه. ومنع نجله دونالد ترامب جونيور موقتاً من التغريد الثلاثاء بعدما تشارك مقاطع منه أيضاً.

وقد انتقدت إيمانويل في الشريط أيضا الكمامات وإجراءات العزل.

وقالت مادونا في أيار/مايو انها أصيبت بفيروس كورونا وتعافت منه، ما اضطرها إلى إلغاء حفلات في باريس.