أكثر من 17 مليون إصابة بـ"كورونا" في العالم نصفهم في 3 دول

قالت وكالة فرانس برس اليوم الخميس، إن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم فاق 17 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ666 ألف حالة، وذلك بحسبب تعداد تجريه الوكالة نفسها ويبيّن أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكثر الدول تضرراً من الوباء، تليها كلّ من البرازيل والهند.

وذكرت الوكالة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أربعة ملايين وأربعمائة ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات فيها 150 ألف حالة، وفي البرازيل بلغ عدد الإصابات أكثر من مليونين ونصف المليون، وبلغ عدد الوفيات 90 ألف حالة.

وفي الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل أكثر من 52 ألف حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك حصيلة الإصابات المليون ونصف المليون حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة.

وتشير فرانس برس إلى أن الأرقام المذكورة لأعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، لا تعكس الأعداد الحقيقية والتي تزيد كثيراً من الأرقام المعلنة.

ووسط تفشي الوباء، يتواصل الركود الاقتصادي في الكثير من بلدان العالم، حيث أعلنت الشركات الرائدة عن خسائر فادحة تكبدتها جرّاء الوباء.