شربوا مسحوقا معقما لليدين بدلا من الكحول وتوفوا في الهند

توفي تسعة أشخاص في جنوب شرق الهند بعدما تناولوا معقم يدين بدلا من الكحول إذ إن متاجر هذه المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأوضح سيدارت كوشال مفوض الشرطة في مدينة كوريشيدو في ولاية أندرا براديش أن الضحايا فقدوا الوعي بعدما استهلكوا "كمية كبيرة" من معقم اليدين إثر مزجه بالمياه أو مشروبات غازية.

ونقل المصابون على وجه السرعة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتهم، على ما أضاف.

وكانت المجموعة لجأت إلى هذا المعقم كـ"بديل" للمشروبات الكحولية مع توقف توافرها بسبب إجراءات العزل التي فرضتها السلطات في المدينة لمكافحة فيروس كورونا.

ويموت مئات الفقراء سنويا في الهند بعد استهلاكهم كحولا مغشوشا.

ويضيف بعض التجار مادة الميثانول على المشروبات الكحولية وهي مادة عالية السمية تستخدم عادة كوقود، لزيادة نسبة الكحول فيها.