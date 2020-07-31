لتأدية الحج... كيف قطع شاب مغربي رحلته من بلاده إلى السعودية في أربع سنوات؟

وصل الشاب المغربي ياسين غلام إلى السعودية مشيا على الأقدام بغرض تأدية فريضة الحج قبل بضعة أشهر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي عبر هاشتاغ ياسين بوصل السعودية مشي فيديوهات يظهر فيها الشاب المغربي وهو يتحدث عن مغامرته التي استغرقت أربع سنوات وقطع خلالها 28 بلدا مستخدما دراجته وقدميه فقط.

وبدأت رحلة ياسين منذ أربع سنوات انطلاقا من المغرب ووصل إلى الأراضي السعودية قبل سبعة أشهر حيث اختار مدينة أبها لاستقرار بها، قبل أن ينتقل في رحلة من المدينة إلى مكة لتأدية الحج غير أن جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات صحية حرمته من ذلك.

ووثق سعوديون فيديوهات يظهرون من خلالها استقبالهم له وإهدائه شاحنة "كارفان" وفيديو آخر يظهر فيه رجال فاجئوه بهدية التكفل بمصاريف حجه كاملة رفقة والديه العام القادم.