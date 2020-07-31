وفاة ثانية إثر تسمم أكثر من 800 شخص بطعام فاسد في مطعم للشاورما بعماّن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الجمعة وفاة رجل أربعيني بعد يومين من وفاة طفل إثر إصابة أكثر من 800 شخص بتسمم غذائي لتناولهم وجبات شاورما ملوثة جرثوميا من مطعم بمنطقة البقعة، شمال غرب عمان.

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن وزير الصحة سعد جابر إعلانه تسجيل الوزارة "وفاة ثانية بحادثة التسمم الجماعي في البقعة".

وأشار إلى أن المتوفى أربعيني كان يخضع للعلاج في المستشفى، بينما ترقد زوجته في العناية الحثيثة أيضا نتيجة التسمم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في بيان الأربعاء الماضي وفاة طفل عمره 5 سنوات في المستشفى جراء التسمم الغذائي.

وأشارت إلى مراجعة 825 حالة المستشفى، منها أربع أدخلت العناية الحثيثة.

وقالت الوزارة إن "الفحوصات المخبرية أظهرت وجود تلوث جرثومي في اللحوم والدجاج بجرثومتي 'انتيركوكس فيكالس' و'كامبيلوباكتر')".

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة عدنان إسحق قوله إن "عدم تبريد الدواجن أفسد المادة الغذائية وتسبب بحالات التسمم".

وأمر رئيس الوزراء عمر الرزاز بـ "اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين في حال ثبوت أي تقصير أو مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة".

من جهته، أوقف مدعي عام منطقة عين الباشا في منطقة البقعة ثلاثة أشخاص على ذمة القضية هم: مالك المطعم ومدير الصالة والعامل المسؤول عن تقديم الوجبات بعد تقديم ثماني شكاوى للادعاء العام.

ووجه المدعي العام لهؤلاء تهمتي "التسبب بالايذاء" و"تداول مواد مغشوشه (مايونيز) داخلة في صناعته مواد غير صالحة للاستهلاك البشري".

وذكرت مواقع الكترونية إخبارية محلية أن سبب الإقبال على تناول وجبات الشاورما من المطعم الذي أوقف مالكه هو عرض وجبة الشاورما بدينار واحد فقط (نحو 1,4 دولار).

وتزامنت هذه الحادثة مع تأثر الأردن بموجة حر نادرة تجاوزت خلالها الحرارة في اليومين الماضيين 40 درجة مئوية في العاصمة عمان.