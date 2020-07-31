جونسون: بريطانيا تجمّد رفع تدابير الإغلاق جرّاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة أن حكومته قررت إرجاء لأسبوعين على الأقل تقدير المرحلة المقبلة من رفع تدابير الإغلاق في انكلترا، والتي كانت مقررة السبت مع إعادة فتح بعض الأماكن العامة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وأشار رئيس الحكومة المحافظ إلى البيانات الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجدّ وصرّح "قلت إن خطتنا لإعادة فتح المجتمع والاقتصاد مشروطة... وأننا لن نتردد في تجميدها إذا لزم الأمر. تقييمنا هو أنه علينا حاليا الضغط على دواسة الفرامل لإبقاء الفيروس تحت السيطرة".

وكان يُفترض إعادة فتح الكازينوهات وصالات لعبة البولينغ وحلبات التزلج السبت وكذلك صالات العروض المسرحية. وكان يُفترض أيضاً أن يُسمح مجدداً بإقامة حفلات الأعراس التي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها الثلاثين.

وسيُفرض وضع الكمامات بشكل إلزامي، التدبير المفروض حالياً في المتاجر، اعتباراً من الثامن من آب/أغسطس في أماكن أخرى مثل المتاحف وصالات السينما وأماكن العبادة.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي "أدرك أن التدابير التي نتخذها ستكون ضربة قاسية حقيقية للكثير من الأشخاص، لكل الذين شهدت مشاريع زواجهم اضطرابات أو أولئك الذين ليس بامكانهم الاحتفال بعيد (الأضحى) كما كانوا يرغبون".

وأضاف "أنا آسف حقاً، لكن لا يمكننا ببساطة المخاطرة".

في دراسة أسبوعية نُشرت الجمعة، خلص المكتب الوطني للاحصاءات إلى ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجدّ. وبحسب المكتب، فبين 20 و26 تموز/يوليو سُجّلت 0,78 إصابة جديدة بكوفيد-19 بين كل 10 آلاف شخص في انكلترا، أي حوالى 4200 إصابة جديدة في اليوم. ويشكل ذلك ارتفاعاً مقارنة بالعدد المسجّل الأسبوع الماضي وهو 2800 إصابة جديدة يومياً.

إلى جانب جونسون، قال كبير الأطباء البريطانيين كريس ويتي "ما نراه بناء على معطيات المكتب الوطني للاحصاءات ومعطيات أخرى، هو أننا على الأرجح بلغنا حدود ما يمكن أن نفعله لناحية فتح المجتمع".

وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19، أُعيد فرض قيود جديدة على السكان في بعض مناطق شمال إنكلترا اعتباراً من الجمعة.

وحُظر على سكان غراند مانشستر وايست لانكشاير وويست يوركشاير استقبال أشخاص داخل منازلهم أو في حدائقهم.

وأعلنت حكومة اسكتلندا أنها لا توصي بالذهاب إلى هذه المناطق.

وكتبت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون على تويتر "لعدم مفاقمة مشكلتهم والتقليل من مخاطر انتقال العدوى لاحقاً هنا، توصي الحكومة الاسكتلندية بشدة بعدم السفر غير الضروري بين اسكتلندا وهذه المناطق الشمالية في إنكلترا".