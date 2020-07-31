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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: طائرات ضخمة تشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات في كاليفورنيا

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: طائرات ضخمة تشارك في عمليات إطفاء حرائق الغابات في كاليفورنيا
حقوق النشر  Noah Berger/Noah Berger
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أمرت السلطات في كاليفورنيا الأمريكية بإجلاء بعض المنازل في جنوب الولاية جراء حرائق شاسعة اندلعت في الغابات الواقعة بالقرب من أسوزا في الجنوب.

وعملت فرق الإنقاذ بواسطة مروحيات لإخماد الحرائق للسيطرة على النيران المشتعلة ولمنع وصولها إلى خزان للمياه الذي يعد المصدر الرئيسي لإمدادات المياه بمدينة سان فرانسيسكو.

وألقت الطائرات خلال جولات متعددة قام بها رجال الإطفاء، المياه لإخماد النيران ومنع انتشارها بشكل واسع على سفوح التلال.

ووفقا لـ "أي بي سي 7 لوس أنجلس"، اندلع الحريق قبيل الساعة الثانية مساءً واتسع ليلتهم أكثر من 240 فدانًا في وقت متأخر من ليلة الخميس.

ولم ترد أية معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

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